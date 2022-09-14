Безумные законы лишили туриста крупной суммы

На 450 евро попал американский турист, нарушивший безумные итальянские законы. "Преступление" туриста состояло лишь в том, что он присел у фонтана с пивом и мороженым, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Правда стоит уточнить, что туристы сидел у исторического фонтана в центральном квартале Рима Монти, а именно у фонтана Катекумени на площади Мадонна дей Монти рано утром в субботу, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Сидеть на ступенях, окружающих достопримечательность, запрещено под угрозой штрафа уже как несколько лет. Факт нарушения зафиксировали камеры, далее к туристу прибыла полиция. Он в свою очередь заявил, что не знал о штрафах и запретах на еду, питье и сидение у исторических фонтанов - в большинстве стран это является естественным правом любого человека, конечно, если он при этом не мусорит и не мешает другим. Однако в Италии, страдающей от овертуризма, уже успели напринимать такие безумные с точки зрения простого туриста законы. Кстати, данное правило были введено в 2017 году.