Сотни российских туристов, вернувшихся из Турции, остались без багажа

В московском аэропорту Внуково этим утром выстроились огромные очереди. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, более 500 человек, только что вернувшихся с отдыха в Турции, несколько часов ждали выдачи своего багажа. Уже в Москве пассажиры выяснили, что их самолеты из воздушной гавани Антальи вылетели без чемоданов.

"Сначала на 3 часа задержали рейс. Время 7 утра, мы еще в аэропорту, от кабинета к кабинету с заявлениями, у нас пять чемоданов не привезли", - делится пассажирка Марина.

"Из одной очереди в другую гоняют, заполнили три декларации какие-то безумные. Никто ничего не дает, я не знаю, туроператору звонить... Позвонят сказали, без сроков", - указала туристка Татьяна.

Багаж перевозчик обещает вернуть в течение нескольких дней. Но проблема в том, что для многих отдыхающих Москва - только пересадочный город, из которого они разъедутся по всей стране. У многих в багаже были теплые вещи, и сейчас даже не понятно, как добираться до дома.

Также туристы рассказали, что в случае невозврата можно получить компенсацию примерно 20 долларов за килограмм. Но при этом придётся еще доказать, что вещи действительно ценные.