Черноморское побережье Турции

Последние три сезона в Трабзоне очень мало азербайджанских туристов. Причина тому - закрытые сухопутные границы между Азербайджаном и Грузией. Еще до недавнего времени в Трабзон автобусом можно было доехать через Нахчыванскую Автономную Республику. Многие азербайджанские турагентства за последний год осуществили немало автобусных туров из Нахчывана в нескольких турецких направлениях, и одним из популярных был Трабзон. Но в июле этого года из-за закрытия и нахчывано-турецкой сухопутной границы поток туристов из Азербайджана вообще снизился. Вся надежда осталась на Грузию.

Как попасть в Трабзон через закрытые границы?

Конечно, если вы выберите авиаполет из Баку до Трабзона, то билет обойдется как минимум 400 манатов в одну сторону. Ну а если у вас уже есть авиабилеты в Стамбул, Анкару и Измир, то внутренними турецкими рейсами вы сможете добраться в Трабзон в среднем за 80-100 манатов.

Но многие предпочитают более удобный и дешевый вариант - через Грузию. Ранее, при открытых сухопутных границах, многие доезжали до Красного моста, а оттуда - либо на своей машине или на грузинских автобусах и такси добирались до Батуми, а оттуда в Трабзон. Сейчас же среднестатистическому азербайджанцу необходимо приобрести авиабилет в Тбилиси или в Батуми, а уж потом добираться до грузино-турецкой границы - Сарпи.

Если вы прибыли в Тбилиси, то есть немало способов доехать до Батуми, а затем до Сарпи. Самый удобный из них так называемый скоростной поезд Stadler, который добирается до Батуми за 5,5-6 часов. Билеты на сайте Грузинских железных дорог (для покупки необходимо зарегистрироваться) доступны примерно за неделю до рейса. А цены в зависимости от класса билета начинаются от $9.

Можно добраться до Батуми и на автобусе (6 часов и 10-15) или такси (4,5 -5 часов и $90-100).

Приграничное с Турцией село Сарпи находится буквально в 15 км от центра Батуми. Из местного автовокзала до Трабзона ежедневно отправляются автобусы. Более удобные из них автобусы турецкой компании "Metro", которые совершают два ежедневных рейса. Билет обходится в $26, а время в пути - в среднем 6 часов, но может измениться в зависимости от очередей во время перехода границы.

Но существует самый быстрый и более дешевый вариант переезда. Да Сарпи лучше добраться на такси, которое по Yandex или Bolt можно вызвать в среднем за $9-10. Тот же путь на обычных такси обойдется минимум в $18-20. Вызов такси, конечно, более выгоден группе туристов из 2-4 человек.

Переход двух постов на границе по времени самое быстрое занимает 1 час, но в летний период, когда туристов много, может быть и 2-3 часа. Очереди на границе также создают грузинские челноки, которые регулярно совершают переходы на турецкую сторону. Их можно вычислить наличием в руках пакета из дьюти-фри с бутылкой виски и двумя блоками сигарет (разрешается беспошлинно провозить). В соседней Турции и виски и сигареты намного дороже, чем в Грузии.

После перехода обеих границ до Трабзона легче всего добраться следующими вариантами. Первый, когда надо дождаться автобусов, которые из границы довозят до Трабзона ($7-8). Второй - можно сесть на такси или маршрутку, которые за 10-15 минут довезут (за 25 лир - $1,5 за человека) до ближайшего автовокзала в городке Хопа. Оттуда до Трабзона за $6 едут рейсовые автобусы различных транспортных компаний. Время в пути - три часа.

Халяльные отели

Трабзон считается удивительной красоты регионом Турции на побережье Черного моря и больше всех (примерно 90% туристов) его посещают граждане арабских стран. Как говорят эксперты, Трабзон занимает первое место, а Ризе, Артвин и Урду входят в число городов, посещаемых арабами в большом количестве. Среди наиболее важных причин, по которым арабы предпочитают его - умеренный климат и природные красоты. Арабское влияние не покидает Трабзон уже последние 10-15 лет - везде баннеры и рекламные щиты, рестораны и магазины, большая часть которых написана на арабском языке. Кроме того, во всех отелях, ресторанах, турагентствах и развлекательных заведениях обязательно есть арабоговорящий персонал.

Еще одной важной причиной присутствия арабских туристов является наличие множества халяльных отелей и ресторанов. Халяль-отели отличаются отсутствием спиртных напитков, разделением бассейнов и пляжей (или соблюдением дресс-кода, если пляж общий), наличием молельных комнат и целых мечетей. Питание, как заявляют сами отели и рестораны, - полностью халяльное, и в целом дружественная обстановка для отдыха в строгом соответствии с мусульманскими традициями.

Двухместные номера в трехзвездочных отелях с завтраком можно забронировать в среднем за $40-80. Сутки в четырехзвездочных отелях Трабзона обойдутся в среднем в $70-100, а в пятизвездочных, которых не так уж много, - $130-170. Это цены отелей по состоянию на осень, в летний период цены чуть дороже.

Лучшие достопримечательности и развлечения

Трабзон хоть и находится непосредственно на берегу Черного моря, но полноценным пляжным курортом его не назовешь. Да, здесь немало пляжей, но все они располагаются рядом с автомагистралью или вблизи портов. Кроме того, повсюду в море стекают желтоватые ручьи рек, поэтому чистой воду на повсеместно галечных берегах не назовешь. Туристы, прибывшие в Трабзон, больше предпочитают осмотр немалого количества исторических памятников различных эпох и живописных природных объектов.

Визитной карточкой Трабзона является находящееся на расстоянии в 100 км от города живописное озеро Узунгель. Это озеро некоторые сравнивают со швейцарскими деревушками, здесь полно как туристов, так и ресторанов и сувенирных, которые бесперебойно обеспечивают гостей всем необходимым.

Лучше всего поездку в Узунгель заказать в многочисленных турагентствах - обойдется такое удовольствие всего в $18. Туркомпания осуществит трансфер из отеля, по пути вы посетите специализированный магазин по продаже известных местных ножей Сюрмене, центр по продаже сладостей, которые вы сможете попробовать, а затем приобрести. Посетите также местную чайную фабрику, где вас ознакомят с процессом изготовления столь почитаемого в регионе чая.

Среди самых известных достопримечательностей и монастырская обитель Сумела ($20-30). Но обычно туристы, посещающие это место, остаются недовольными туром из-за того, что на самом монастыре на отвесной скале уже многие годы ведутся реставрационные работы и туристы ставятся перед этим фактом лишь на месте. Гостям фактически остается лицезреть его снизу.

Турагентства предложат множество ежедневных туров на плато Айдер, плато Хыдырнеби и пещеру Чал, плато Покут и Сал, в провинции Гиресун и Орду, озеро Карагель и многое другое. Но интересным будет и сам тур по городу Трабзон - ведь здесь множество достопримечательностей, как собор-музей Айя София, холм Бозтепе с двумя монастырями, музей Ататюрка, озеро для пикников Сера, городской форт, замок Ортахисар в Старом городе и Верхняя цитадель, океанариум. Эти и другие достопримечательности можно осмотреть как самостоятельно (если есть время), так и в рамках однодневного тура.

Лучший шоппинг

Самым популярным и крупным торговым центром Трабзона является Forum Trabzon, находящийся вблизи центра. Именно здесь сосредоточены основные брендовые магазины как иностранных, так и турецких брендов. Популярным также является торговый комплекс Varlıbaş Alışveriş Ve Yaşam Merkezi, в который будет интересно заглянуть на поиски новых нарядов и сувениров с детьми. На окраине города расположен крупный аутлет Trabzon Cevahir.

Турецкие брендовые магазины также расположены в самом центре Трабзона - на площади Мейдан.

Счастливых путешествий!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az