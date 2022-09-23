Самолет Баку-Батуми совершил вынужденную посадку

Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-9227 авиакомпании Buta Airways по маршруту Баку-Батуми, принял решение сесть в запасном аэропорту в Тбилиси, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу авиакомпании Buta Airways.

"Причина - плохие погодные условия в районе аэропорта Батуми. Самолет Embraer 190 в 09:40 совершил посадку в аэропорту в Тбилиси",- говорится в сообщении.