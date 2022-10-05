https://news.day.az/tourism/1500818.html Самолет рейса Баку-Стамбул вернулся в аэропорт вылета - ПРИЧИНА
Самолет рейса Баку-Стамбул вернулся в аэропорт вылета - ПРИЧИНА
Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс (THY-333) по маршруту Баку-Стамбул, вернулся в аэропорт вылета - Международный аэропорт Гейдар Алиев - по техническим причинам.
Об этом сообщили Day.Az в среду в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Самолет авиакомпании Boeing 737 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 13:00 по местному времени.
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