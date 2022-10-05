Самолет рейса Баку-Стамбул вернулся в аэропорт вылета

Капитан самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс (THY-333) по маршруту Баку-Стамбул, вернулся в аэропорт вылета - Международный аэропорт Гейдар Алиев - по техническим причинам.

Об этом сообщили Day.Az в среду в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолет авиакомпании Boeing 737 благополучно приземлился в бакинском аэропорту в 13:00 по местному времени.