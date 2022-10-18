В Турции воздушный шар совершил экстренную посадку,
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В Каппадокии (Турция) из-за сильного ветра воздушный шар с туристами был вынужден совершить экстренную посадку.

Как передает Day.Az со ссылкой на CNNTÜRK, в результате двое туристов погибли, трое ранены.

Раненые госпитализированы.