https://news.day.az/tourism/1504889.html Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен
Режим ограничения полетов на юге и в центре России продлен
Режим временного ограничения полетов на юге и в центральной части Российской Федерации продлен до 3.45 мск 28 октября. Об этом сообщается на сайте Росавиации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В последний раз этот режим был продлен до 22 октября.
Отменены рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.
Рекомендуется воспользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные российские аэропорты работают в обычном режиме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре