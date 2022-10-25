Индонезия запустила визу для богатых

Индонезия представила новую визу для состоятельных иностранцев на площадке саммита G20 на Бали, как передает Day.Az об этом сообщается на сайте Генерального директората по вопросам иммиграции.

Как отметил представитель иммиграционного ведомства Видодо Экатьяхьяна в ходе презентации, так называемая "виза второго дома" позволит иностранцам внести свой вклад в экономику Индонезии и оставаться в ней в течение 5-10 лет.

Он уточнил, что получателями новой визы являются бизнесмены со всего мира, которые, в частности, могут осуществлять в Индонезии инвестиционную деятельность .

Заявку на оформление визы можно подать через сайт иммиграционного управления, к ней нужно приложить документ о наличии $131 тыс. на счету и оплатить $200 за оформление.