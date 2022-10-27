Немецкий туризм вошел в новое состояние

"Мы пережили всё самое страшное и больше ничего не боимся", - так обозначили свой прогноз на 2023 год представители немецких туристических компаний, участвовавшие на конгрессе Немецкой туристической ассоциации (DRV). Пусть рост цен на энергоносители делает отели и самолеты более дорогими, обесценивание евро по отношению к доллару создает дополнительные расходы, особенно на дальнемагистральных рейсах, растущая инфляция и падение покупательной способности также вызывают беспокойство в этом секторе - турбизнесу деваться некуда. И он строит оптимистичные прогнозы.

"В 2023 году вряд ли будет хуже, чем в 2022. После пандемии и множества других вещей мы больше ничего не боимся в индустрии туризма", - заявил Ральф Шиллер, генеральный директор немецкого туроператора FTI, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По его словам, хотя туристический сектор еще не достиг допандемического уровня, это означает потенциал роста в туристическом секторе на следующий год.

Впрочем, немцы отмечают смену тренда на бронирование в последнюю минуту. Марк Танц, генеральный директор DER Tourisitk, отметил, что это будет основным трендом. Хотя уже и начали поступать заказы на летний сезон 2023 года, это скорее редкие запросы, вызванные низкими ценами.