Лучшие туристические направления по всему миру на 2023 год

Двадцать пять лучших направлений для разных групп путешественников представил на своих страницах журнал National Geographic, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru. Согласно заявлению издания, туристам предложено "25 лучших направлений по всему миру для тех, кто хочет исследовать мир". Попали туда в основном довольно нетривиальные направления, хотя и характерно-туристические вниманием не обойдены.

"Мы глубого погрузились в места по всему миру, которые предлагают уникальные и полезные впечатления как для местных жителей, так и для путешественников: места, где посетители в конечном итоге поддерживают и поддерживают, а не наносят ущерб окружающей среде места назначения", - заявила Эми Алипио, старший редактор National Geographic Travel. Она также отметила, что одной из задач составленного списка было найти "столь же вдохновляющие альтернативы местам, которые стали переполненными".

Список вышел следующий:

Лучше места для семейных и образовательных поездок

В этот перечень попали места, где увидеть что-то необыкновенное и научиться новому, или как сформулировало издание, путешествия "для обучения и просветления". Туда попала Швейцария - причем на первом месте оказалась её сеть железнодорожного транспорта, а также, как ни удивительно, Колумбия - "из-за ее богатого биоразнообразия, которое позволяет наблюдать за птицами и дикой природой". Также авторы издания считают, что семейным туристам будет небезынтересен Музей Манчестера в одноименном британском городе, а миниатюрное "островное" государство Тринидад и Тобаго попало в этот список как центр "черепашьего туризма" - т. е. лучшее место для наблюдения за черепахами. В качестве лучшего познавательного места для внутреннего туризма американский National Geographic назвал Сан-Франциско и его тропу Crosstown Trail, тянущуюся по городу почти на 30 км.

Лучшие места для приключений и адреналина

Отдаленные руины инков Чокекирао на юге Перу - таков, с точки зрения издания, лучший выбор для "приключенцев". Этот "родственник" Мачу-Пикчу далеко не так известен туристам. Неудивительно - канатная дорога, которая должна облегчить туристам путь к руинам, пока еще на стадии строительства, и чтоб добраться туда, придется совершить путешествие по пешеходным дорожкам протяженностью более 30 км. Развлечение не для массового туризма - так что толпы не грозят. В Европе туристам порекомендовали Bergsteigerdörfer, сеть альпийских деревень в австрийских Альпах, которые обещают туристам "аутентичный альпийский опыт". В Мексике туристам-экстремалам посоветовали национальный парк Ревилладжигедо по прозвищу "Мексиканские Галапагосы", основная фишка которого дайвинг, а в Штатах первенство взял штат Юта, где экстремалов ждут пять национальных парков и восемь национальных памятников.

Лучшие места культурного туризма

И, наконец, знакомые имена - Италия и Египет. В первой туристам представили заманчивый проект - власти Италии планируют восстановить легендарную транспортную артерию древнего Рима - Аппиевую дорогу, которая тянется на 360 миль от Рима до южной Италии. В Египте притяжением для культурных туристов назвали предстоящее открытие Большого египетского музея, в котором находится гробница Тутанхамона. Туристам, ищущим экзотической культуры также порекомендовали второй по величине город Южной Кореи Пусан, сочетающий древнюю историю и новые тренды, вроде крафтового пива; а также Хэнань в центральном Китае, где в гротах Лунмэнь находится множество буддийских скульптур, самая большая из которых имеет высоту более 56 футов и датируется 5 веком. В самих США этот статус заслужил Международный афроамериканский музей, который должен открыться в январе в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, музей расположен недалеко от городской гавани, которая когда-то служила для работорговли.

Туризм для любителей природы

Любителей "сбежать в дикий мир" издание пригласило в африканскую Ботсвану, где можно посетить огромное количество заповедников и национальных парков. В Европе их ждёт Словения с ей "Зеленым маршрутом для гурманов", рассчитанным на велотуристов; а также Шотландское нагорье. В Северной Америке сбежать предлагают в Национальный парк Биг-Бенд на западе Техаса с невероятными видами, огромным количеством диких животных и "больше видов кактусов, чем в любом другом национальном парке". Ещё одно место на любителя - Азорские острова Португалии, котрые являются оазисом для 28 видов китов и дельфинов.

"Умные туристические места"

В эту категорию попали направления, "которые выделяются усилиями сообщества по сохранению природы, новаторской работой в области экотуризма, устойчивого развития и инклюзивных путешествий, а также значимыми способами, которыми путешественники могут помочь сообществам". В том числе это город Милуоки на Великих озёрах, а также греческие острова Додеканес, где местные жители стремятся привлечь туристов к традиционным промыслам, таким как рыболовство и виноделие. Сюда же попал Лаос - за свой сверхскоростной пассажирский экспресс, который соединяет 420 км страны Юго-Восточной Азии "для местных и иностранных туристов".