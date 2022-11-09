В Египте запустили систему Tax Free

В международном аэропорту Шарм-эш-Шейха запустили работу системы Tax Free для иностранных туристов. Об этом пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Налоговое управление Египта (ETA), передает Day.Az.

Отмечается, что новая схема начала работу в период Международной климатической конференции (COP 27), проходящей на популярном курорте с 6 по 18 ноября. Она обеспечила Шарм-эш-Шейху полную загрузку в отелях, а также статус региона, первым в стране запустившим Tax Free по международному образцу.

Теперь у путешественников появится возможность вернуть НДС с покупок, если срок их пребывания в Египте не превышает трех месяцев, стоимость приобретенных товаров составляет не менее 1500 египетских фунтов и имеется электронный чек покупки с указанием данных паспорта покупателя.

Отмечается, что туристы должны предъявить купленную вещь в нераспечатанной упаковке. Она также не должна быть использована до выезда из страны. Более того, в ETA подчеркнули, что отдыхающим нужно убедиться, что торговая точка, в которой они собираются приобрести товар, подключена к системе Tax Free. На это будет указывать специальный стикер на входе в магазин или объявление на кассе.

При вылете из Египта иностранцы в аэропорту будут предъявлять для проверки купленные товары, паспорт и чек. Для перевода суммы возмещенного налога туристам потребуется банковская карта. В какой именно валюте будет возвращаться НДС, пока не уточняется.

Таким образом, воспользоваться Tax Free в Шарм-эш-Шейхе сможет ограниченное количество российских граждан, поскольку для этого им необходима банковская карта, выпущенная за границей. Перевод на отечественные банковские карты, включая пластик платежной системы "Мир", в Египте пока невозможен.