Дубай обещает невероятное зрелище на Burj Khalifa в новогоднюю ночь

Дубайский небоскреб Burj Khalifa собирается установить новые мировые рекорды в новогоднюю ночь. Гостей ждет захватывающее зрелище - фасад здания и даже ночное небо превратятся в самый большой в мире лазерный дисплей. Как передает Day.Az, об этом подтвердили в компании Emaar.

Именно 828-метровая башня станет центральным элементом лазерного шоу, а лучи обещают преодолеть самые длинные расстояния из когда-либо зарегистрированных в истории. Здание превратится в в сияющий маяк надежды, счастья и гармонии.

Разумеется, гостей ждет традиционный новогодний салют. С 2010 года знаменитое пиротехническое шоу является неотъемлемой частью всемирно известных празднований Нового года в ОАЭ, и наступление 2023 года не станет исключением.

Отмечается, что Дубайский фонтан, расположенный у подножья небоскреба, в новогоднюю ночь исполнит праздничный свето-музыкальный танец. Emaar обещает опубликовать дополнительные детали ближе к дате события.

Северный эмират Рас-Аль-Хайма уже анонсировал новые 12-минутные салюты в предстоящую новогоднюю ночь, которые позволят ему сделать еще одну запись в Книге рекордов Гиннесса.

Ожидается, что ослепительные фейерверки в этом году будут музыкальными, с участием пиродронов, наносвета, цветов и форм, заряженных электронными ритмами.

Светомузыкальный спектакль можно будет увидеть на 4,7-километровой набережной между островом Al Marjan и кварталом Al Hamra Village. В прошлом году Рас-Аль-Хайма уже устанавливала мировой рекорд с помощью грандиозного салюта, в котором принимали участие дроны.