Стало известно что произойдёт, если открыть дверь самолёта во время полёта

Туристы могут не опасаться дебоширов, пытающихся открыть дверь самолёта в воздухе. Человеческими силами это не удастся. Так успокоил всех туристов Пол Тиззард, британский тренер, работающий со страхами пассажиров перед полетами (есть там и такая профессия), передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

"Конструкция самолета устроена таким образом, чтобы дверь не открывалась в воздухе. Как только лайнер набираете высоту, то у него внутри салона получается избыточное давление по сравнению с наружным, а дверь для открытия сначала должна чуть переместиться внутрь салона. Но избыточное давление внутри не даст ей этого сделать. К тому же у двери крайне прочные штифты. Поэтому, даже если туристу позволят прыгать вверх-вниз на рукоятке для открытия, он только сломает её, но саму дверь всё равно не откроет", - заявил эксперт.

По его словам, дверь можно открыть только когда самолёт находится на земле. Но и тогда её защищают от подобных любителей. "Вы никогда не увидите двери, рядом с которой не будет находиться кто-то из персонала", - заявил он. При этом в умелых руках при экстремальном приземлении дверь может стать горкой для спуска или плотом в случае "приводнения" самолёта, добавил он.

Впрочем, дебоширы, желающие открыть дверь во время полёта, регулярно находятся. Так, однажды, около 10 лет назад, нетрезвый российский путешественник попытался выйти из самолета, следовавшего по маршруту Москва - Дели. Инцидент произошел на рейсе SU 232 авиакомпании "Аэрофлот". К счастью, бортпроводникам удалось усмирить авиадебошира. После посадки он был сдан индийским полицейским, которые выписали ему штраф в размере 50 тыс. рупий.

Разоблачают эксперты и другую популярную страшилку: "засосать" в туалет в самолёте не может никого, уверяют они. Равно как и "слива" за борт во время полёта отработанной жидкости из туалета, по типу старых поездов дальнего следования, также не может произойти.