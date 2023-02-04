Массовая драка в самолете

Путешествие из Сальвадора в Бразилию превратилось в хаос для пассажиров авиарейса. Незадолго до вылета на борту завязалась массовая драка.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, началось все с того, что женщина попросила одну из пассажирок поменяться с ней местами, и сесть рядом со своим ребенком-инвалидом. Получив отказ, она напала на свою собеседницу, началась потасовка.

Стюардессам и пилотам едва удалось успокоить всех участников драки, более десяти пассажиров сняли с рейса. В итоге лайнер вылетел с двухчасовой задержкой.