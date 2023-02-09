Сингапур отменит все ковид-ограничения

Власти Сингапура объявили об отмене с 13 февраля всех ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг говорится в заявлении Минздрава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация с пандемией коронавируса остается стабильной как в стране, так и в мире, - отмечает ведомство. - Угроза для системы здравоохранения минимальна, и с понедельника уровень системы реагирования на вспышки заболеваний будет понижен до наименьшего - зеленого".

Отменяются масочный режим в общественном транспорте и меры карантинного контроля на границе. Невакцинированным путешественникам больше не придется покупать специальную страховку или предоставлять результаты тестов на коронавирус, сообщает газета The Straits Times.

"Мы не можем исключить возможность появления в будущем более опасных штаммов, но риски, с которыми мы сталкиваемся сейчас, значительно ниже, чем месяц или два назад", - заявил министр здравоохранения Он Е Кун.

Всего за время пандемии в Сингапуре было зарегистрировано свыше 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 722 человека.