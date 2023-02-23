В AZAL прокомментировали ценообразование авиабилетов

Политические процессы, происходящие в мире, высокие темпы инфляции, рост цен на топливном рынке являются факторами, непосредственно влияющими на ценообразование авиабилета.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, сказал в интервью Азертадж первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" AZAL Самир Рзаев касаясь ценовой политики авиакомпании.

По его словам, стоимость топлива, закупаемого ЗАО как внутри страны, так и за ее пределами, определяется с учетом международных биржевых цен.

"В 2022 году стоимость авиатоплива на международных биржах подорожала почти в 4 раза. Однако AZAL принимает ряд мер, чтобы вышеупомянутые моменты не повлияли на покупателя. Поскольку эти процессы организованы поэтапно, для достижения желаемого результата требуется некоторое время. Также, заботясь о пассажирах, AZAL приобретает слоты в зарубежных аэропортах, включающие в себя наиболее подходящее время вылета/прилета и ближайшие пункты посадок" - отметил Самир Рзаев.

AZAL, по словам Рзаева, периодически проводит различные стимулирующие акции, предоставляющие пассажирам возможность путешествовать на направлениях авиакомпании по выгодным ценам.

"Так, мы активно реализуем как краткосрочные, так и долгосрочные задачи для обеспечения поэтапного доступа пассажиров к авиаперевозкам", - подчеркнул первый вице-президент авиакомпании.

Кроме того, целью принятого в AZAL Плана стратегического развития является обеспечение комфорта и эффективности для пассажиров.