Определены самые безопасные туристические направления в 2023 году

Уровень безопасности становится главным приоритетом для туристов - и специально для них эксперты британской газеты Express представили самые безопасные туристические направления в 2023 году. Исследование составляла компания Get Licensed, проанализировав для этого уровень преступности, доверие граждан к полиции и другие критерии, вроде обязательных "прав меньшинств", передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Что интересно, никакие традиционные морские и пляжные курорты в первую десятку не попали. За безопасностью европейские туристы поедут от ближайшего Средиземноморья куда угодно - от Исландии до Японии. Хотя, конечно, страны ЕС в списке есть.

В целом рейтинг самых безопасных направлений для путешествий в 2023 году таков:

1.Рейкьявик, Исландия

2. Берн, Швейцария

3. Берген, Норвегия

4. Киото, Япония

5. Тайбэй, Тайвань

6. Сингапур, Сингапур

7. Копенгаген, Дания

8. Зальцбург, Австрия

9. Токио, Япония

10. Доха, Катар/Любляна, Словения

"Рейкьявик, столица Исландии, был признан самым безопасным местом для отдыха в 2023 году с низким уровнем преступности и убийств. Хотя мелкие кражи и антиобщественное поведение могут иметь место, особенно в барах, где люди собираются поздно ночью в центре Рейкьявика. У города также хороший послужной список в отношении прав меньшинств, а его жители имеют высокий уровень доверия к полиции", пишет издание.

Впрочем, даже по поводу безопасного Рейкьявика туристам не забыли опубликовать предупреждение. "Будьте внимательны к своему окружению, и если вы заметите необычную активность, вы должны немедленно покинуть этот район и следовать всем инструкциям, данным полицией и местными властями", - пишет издание.