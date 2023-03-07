Шеки примет конференцию и выставку Европейской текстильной сети

Шеки в 2025 году примет 21-ю конференцию и выставку Европейской текстильной сети (European Textile Network, ETN). Решение об этом было принято на проведенной в Лодзе (Польша) 20-й конференции и выставке ETN, сообщили Day.Az в пресс-службе Ассоциации сохранения национального наследия и поддержки туризма Азербайджана (Azərbaycan Mədəni İrsinin Qorunması və Turizmə Dəstək Assosiasiyası, AMİTA).

Выступившая на мероприятии председатель AMİTA Тюркай Гасымзаде рассказала об историческом наследии, культуре и обычаях древнего города Шеки, который в свое время был важным городом на азербайджанском отрезке Великого Шелкового пути. В Шеки на протяжении веков развивалось шелководство, из поколения в поколения передаются традиции, создают уникальные платки кялагаи, внесенные в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Было отмечено, что город имеет важное значение с точки зрения сохранения и пропаганды азербайджанского текстиля и текстильного культурного наследия. В Шеки множество памятников архитектуры, прекрасная природа и самобытная национальная кухня.

Гостям был также представлен видеоматериале о культуре и традициях города.