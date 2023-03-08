Day.Az представляет интервью с директором туристической компании AZE Turizm, членом Ассоциации Туристических Агентств Азербайджана Анной Мамедовой.

- Здравствуйте Анна ханум! Как правило, на праздники - Новый год и Новруз туркомпании и туробъекты в Азербайджане поднимают цены. Такова международная практика или это местное ноу-хау?

- Для начала, скажу, что я рада приветствовать всех наших читателей в новом 2023 году и очень приятно начать с вами вновь беседу. Цены на отдых в период сезона отпусков и праздников поднимаются не только в Азербайджане, но и по всему миру. Так что, это не местное ноу-хау (улыбается). Есть период "низкого сезона", когда цены на отдых не дорогие. Например, для арабских стран таким сезоном является апрель, май, июнь, июль, август, что связано с чрезмерно жаркой погодой. В Турции же стоимость на отдых в наши дни, по моему мнению, искусственно завышается из-за большого спроса российских туристов. Билеты на авиарейсы также стали дорогими не только у нас, но и по всему миру. Что касается цен на отдых в Европу, то там всё также - стоимость отдыха повышается на новогодние праздники, к примеру. Более или менее стоимость туров дешевле в странах Прибалтики по сравнению со странами Западной Европы. Хотя в Испании можно найти варианты бюджетного отдыха. Традиционно, Швейцария, Италия, Франция, Великобритания были всегда дорогими направлениями отдыха. Опять-таки, всё зависит от отеля, который вы выбираете и какой авиакомпанией вы летите на отдых. У каждого сезона есть свои цены. Как правило, летом, стоимость на отдых возрастает по всему миру, так как есть спрос. Ведь каждый хочет отдохнуть именно летом.

- Вопрос стоимость отдыха внутри страны для большинства с приближением весны и лета становится наиболее актуальным. И тут вновь обязательно встает вопрос цен. Существует ли в стране какой-то единый подход в вопросе ценообразования в сфере туризма?

- Всё зависит от того, что хочет турист. В этом смысле, единого подхода в ценообразовании нет, так как цена образовывается от индивидуальных желаний туриста. Турист может снять в аренду дом или может купить проживание в отеле с высоким уровнем сервиса. В целом, отели имеют единую цену, но и здесь есть политика образования цены, когда цена в отелях меняется для тех тур агентов, которые продают больше ночей и обеспечивают большее количество заезжающих туристов. Так что, всё индивидуально.

- Что ваша компания AZE Turizm готовит для внутренних туристов этим летом?

- Наша компания AZE Turizm может приготовить любой тур по желанию туриста. Мы работаем на заказ.

- Представим, что после 15 марта снимаются карантинные ограничения и открываются сухопутные границы. Ваш прогноз - какие направления выберут наши граждане?

- Исходя из практики, мой прогноз будет таким, что наши граждане выберут в целом Грузию, Трабзон, Сочи, Кисловодск и Ессентуки.

- Спасибо за интересные ответы, Анна ханум. Пользуясь случаем, поздравляем с Международным женским днём - 8 Марта и желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в работе.