Десятки пассажиров застряли в аэропорту Сочи

Работа сочинского аэропорта полностью парализована из-за густого тумана. Сейчас пассажиры толпятся в зоне вылета, некоторые ждут своего рейса уже больше суток, передает в воскресенье, 19 марта, корреспондент "Известий"Алексей Полторанин, передает Day.Az.

По словам журналиста, в аэропорту отменены или перенесены десятки рейсов. Например, самолет на Санкт-Петербург переносили три раза. Люди выстроились в очереди к авиакассам, чтобы обменять билеты. Также большие очереди наблюдаются к представительствам авиакомпаний- пассажиры добиваются бесплатного питания и размещения в гостиницах.

Однако из-за перегруженности аэропорта и гостиниц некоторые устраиваются на ночлег прямо на полу. Одна из пассажирок отмененного рейса рассказала, что их обеспечили водой и питанием, но с размещением возникли трудности.

"Нам поменяли билеты на рейсы, которые были, а вот проживания мы пытаемся добиться", - сказала она.

Туристы, которые летели из Санкт-Петербурга, пожаловались, что им выдали справки об отсутствии мест в отелях и оставили в зале ожидания.

"Воду мы покупаем за свой счет. Еду не предлагают и говорят, что ее вообще не будет. Детей не предлагают нигде размещать. То есть условий нет никаких", - рассказала еще одна пассажирка рейса в Санкт-Петербург.

Ночью рейсы, вылет которых по расписанию был назначен на поздние часы, начали отправляться по графику. Но пассажирам, которые застряли в Сочи с вечера, придется еще подождать. Ожидается, что часть из них улетит ранним утром, остальные днем.

Впрочем, коррективы в работу аэропорта снова может внести погода. По прогнозам синоптиков, туман в Сочи сохранится до вечера воскресенья.