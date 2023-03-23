Четырех серфенгистов унесло в море в Анталии

Морская полиция Анталии спасла четырёх иностранных туристов-серфингистов после того, как их унесло в Средиземное море. Среди них были граждане России и Узбекистана, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Уточняется, что инцидент произошёл у пляжа Коньяалты. Четверо туристов вышли в море на досках для серфинга, несмотря на непогоду. Спустя некоторое время встречным течением их стало выносить в открытое море. Туристы смогли по телефону вызвать спасателей.

Потерпевшие дрейфовали в 3.2 км от берега. Сотрудники морской полиции оперативно добрались до них и эвакуировали на сушу, после чего иностранцы были отправлены в госпиталь Анталии для медицинского осмотра.