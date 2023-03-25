Как туристу заполучить целый ряд сидений только для себя?

Турблогеры часто делятся хитростями о том, как лететь в экономклассе с большим комфортом, причем не доплачивать за это ни копейки. Однако на этот раз с подобными лайфхаками, как заполучить для себя целый ряд сидений, выступила американская авиакомпания Southwest. В то же время она призвала не злоупотреблять данными ею советами. Соответствующий видеоролик перевозчик опубликовал в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

По словам представителя перевозчика, если туристу очень хочется опробовать рекомендации, то он может это сделать. Правда, они подходят только тем, кто летит рейсами, где в билетах не указан конкретный номер места. Хотя это не всегда возможно, на более пустых бортах есть способы, с помощью которых пассажиры могут отпугнуть других желающих сесть рядом с ними. Так, согласно Southwest, важно сделать так, чтобы места рядом с туристом другим пассажирам казались плохим вариантом.

Совет первый - приподнять кепку или иной головной убор над креслом так, чтобы картина выглядела, будто место рядом занято. В видеоролике турист, сидя в кресле у окна, держит руку со шляпой в воздухе над местом у прохода. У путешественника, который еще находится в поисках свободного места, глядя на это, должно сложиться впечатление, что в ряду из трех кресел свободно только среднее, а это значит, что вряд ли оно ему приглянется. Трюк хорош, если пассажир оценивает ситуацию с рассадкой издалека.

Второй совет - странный, хотя на это и сделана ставка. Авиакомпания привела пример, как летает турист Майк Дэвис. Смысл его действий заключается в том, что он не скрывает, что места рядом с ним свободны, а наоборот с энтузиазмом приглашает проходящих мимо пассажиров присоединиться к нему. На кадрах видно, как он сидит с широко раскрытыми глазами на своем месте, похлопывая по пустому креслу справа от себя, настойчиво и громко предлагая незнакомцам сесть рядом с ним. Естественно, никто из проходящих пассажиров не принимает предложение безумного на вид туриста, вместо этого они проходят мимо и занимают другие места.

В то же время комментаторы под видео допустили, что все-таки рано или поздно найдется отважный путешественник, который сядет рядом, несмотря на странную и местами маниакальную манеру поведения туриста. "Вы получите самого экстравертного человека на свете, и вам придется говорить весь полет!" - отметил один из них.

Третий совет в списке Southwest - просто быть откровенным и говорить людям, что вы не хотите, чтобы они сидели рядом с вами. "Это не только хорошо донесет вашу точку зрения, но и заставит вас показаться неприятным человеком, а это значит, что вам не придется беспокоиться о людях, желающих максимально использовать ваши свободные места", - пояснили в авиакомпании.

Наконец, Southwest порекомендовала имитировать расставание по телефону, чтобы все выглядело так, будто турист будет эмоционально разбиты весь полет, поскольку никто не хочет сидеть рядом с рыдающим путешественником, ведь ему, помимо прочего, вероятно, захочется высказаться.

Видео было просмотрено более 580 тыс. раз, и многие пользователи поблагодарили авиакомпанию за их советы. "Не контент, который я ожидал от Southwest, но контент, который мне был нужен от Southwest", "Лечу в понедельник! Я должен буду попробовать это", "Я попробую их все!" - такие комментарии под видеороликом оставляли путешественники.

Впрочем, есть и менее хитрые способы, с помощью которых пассажиры обеспечить себе свободный ряд мест. Например, турблогер Гилберт Отт разработал собственный метол, как всегда получать первоклассное место в экономклассе. По его словам, секрет его удобств - бесплатное приложение для путешествий ExpertFlyer. Инструмент можно использовать для отслеживания того, какие места свободны в самолете, предоставляя самую свежую информацию о том, кто где сидит.

По его словам, можно настроить приложение так, чтобы оно оповещало путешественника каждый раз, когда место становится свободным, чтобы самому при необходимости внести изменения в последнюю минуту перед вылетом.