Туристов предупредили о новом виде мошенничества на Бали

На Бали мошенники нашли способ выманивать кошельки у иностранных туристов с помощью одной просьбы. О новом виде обмана путешественников предупредила австралийка, посетившая индонезийский остров, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Туристка рассказала, что на улицах Бали к иностранцам подходят незнакомые люди и под разными предлогами просят показать кошелек. Чаще всего они говорят, что хотят посмотреть монеты другого государства из любопытства. Когда человек достает кошелек, мошенник выхватывает его из рук и убегает.

При этом, отмечает австралийка, грабитель ведет себя с жертвой очень вежливо и дружелюбно, пытаясь расположить к себе. Часто он работает в паре с детьми или женщинами, заключила путешественница.