Туристам сообщили один напиток, который лучше не пить в самолете

В самолете не все напитки безопасно пить, считает эксперт по путешествиям и основатель AirAdvisor Антон Радченко. О том, какого напитка на рейсах он избегает сам и другим советует делать так же, он рассказал в эксклюзивном интервью газете Express, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Речь идет о воде, которую набирают для приготовления кофе, чая и других напитков из резервуаров, установленных в авиалайнерах. По его словам, горячие и холодные напитки с добавлением этой воды потенциально опасны для путешественников. В частности, повышается вероятность того, что заболит живот".

"В полете так много правил и запретов. Но если бы мне пришлось выбирать только один вариант, я бы избегал употребления воды в самолете, будь то горячие или холодные напитки. Системы подачи водопроводной воды в самолете редко очищаются. Итак, когда вы просите стакан воды из-под крана, горячий шоколад или чашку чая, вы потенциально пьете из грязных труб, - предупредил он. - Употребление бутилированной воды снижает риск заражения. Авиакомпании обязаны соблюдать строгие правила в отношении качества воды и регулярно проводить тесты воды. Но может произойти серьезное загрязнение".

На некоторых самолетах система подачи воды в самолете может очищаться нерегулярно, поэтому пассажиры рискуют выпить то, что накапливалось в трубах долго время. Чтобы избежать обезвоживания, с собой нужно либо брать бутилированную воду, например, купить в магазине dute free, либо у бортпроводницы. Да, это дороже, согласился Радченко, однако за качество воды не придется волноваться. Кроме того, есть более бюджетный вариант - взять с собой пустую многоразовую бутылку и наполнить ее в аэропорту. Во многих аэропортах мира есть фонтанчики с водой для пассажиров. Это помогает защитить окружающую среду, а также означает, что пассажирам не нужно платить за дорогую бутилированную воду. А пока большинство авиакомпаний придерживается запрета на провоз емкостей с жидкостью объемом более 100 мл.

"Конечно, если вы пьете загрязненную воду в самолете, есть большая вероятность, что вам станет плохо. Особенно, если у вас уже есть проблемы со здоровьем или ослаблена иммунная система, и никто не хочет проводить отпуск или возвращаться домой с проблемами", - высказался Радченко.

Совсем не пить на борту - плохой вариант. Приведем комментарий собеседника: "Обезвоживание опасно. Полет увеличивает риск обезвоживания. Поэтому важно поддерживать потребление воды. Но пить воду низкого качества может быть хуже, чем пить недостаточно. Брать с собой воду в бутылках всегда безопаснее. Помните, алкоголь не является хорошей заменой воде. В какой-то момент это может показаться приятной альтернативой, но на самом деле это приведет к обезвоживанию, что плохо для вашего здоровья и плохо для вашего отдыха!"

Кроме того, всегда стоит помнить, что пьяным пассажирам может быть отказано в посадке, а в крайних случаях самолетам даже приходилось совершать аварийные посадки, чтобы высадить буйных туристов, а потом оштрафовать. Помимо сорванного отпуска путешественника ждет головная боль и тошнота - словом, от пьянства на борту много проблем.