Китай разрешит въезд иностранных тургрупп

Власти Китая с 31 марта разрешили туристическим операторам ввозить в страну иностранные тургруппы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма КНР в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", - говорится в сообщении.