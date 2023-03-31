https://news.day.az/tourism/1551337.html Китай разрешит въезд иностранных тургрупп - ДАТА
Китай разрешит въезд иностранных тургрупп - ДАТА
Власти Китая с 31 марта разрешили туристическим операторам ввозить в страну иностранные тургруппы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма КНР в социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Восстанавливается оказание туристическими агентствами и онлайн-туроператорами услуг по въезду иностранных туристических групп и бронирований "билет и гостиница", - говорится в сообщении.
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