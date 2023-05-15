https://news.day.az/tourism/1564450.html Россия и Грузия приблизились к восстановлению авиа сообщения
Россия и Грузия приблизились к восстановлению авиа сообщения
Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну, передает Day.Az со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.
Таким образом, страны стали ближе к восстановлению авиа сообщения.
Напомним, что ранее Россия отменила визовый режим с Грузией.
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