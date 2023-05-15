Россия и Грузия приблизились к восстановлению авиа сообщения

Российские авиакомпании обратились к властям Грузии за разрешением начать полеты в страну, передает Day.Az со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

Таким образом, страны стали ближе к восстановлению авиа сообщения.

Напомним, что ранее Россия отменила визовый режим с Грузией.