Как потратить меньше на билет с помощью VPN?

Авиакомпании, поисковики и сайты бронирования зачастую предлагают разные тарифы на перелеты на основе информации о конкретном пользователе, включая его страну и регион проживания, историю запросов и посещений страниц. Туристам рассказали, что с помощью VPN можно обмануть эту систему и снизить цены на авиабилеты, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.

Как правило, авиакомпании не устанавливают единую розничную цену рейсов, постоянно корректируя ее в зависимости от спроса, событий в странах, местонахождения самолетов, а также информации о клиентах. Для получения данных пользователей сайты используют IP-адрес - номер, который присваивается каждому устройству при подключении к интернету. По нему можно определить марку и модель устройства, операционную систему и регион.

Вся эта информация влияет на цену билетов, которую человек видит на экране. К примеру, если он заходит на сайт авиакомпании или агрегатора из страны с высоким средним доходом, рейсы оказываются дороже. Иногда влияет и модель устройства. Туристический веб-сайт Orbitz признался, что показывает более дорогие гостиничные номера тем, кто посещает сервис с Mac, а не с ПК с Windows, поскольку первый стоит больше денег и, следовательно, предполагает более высокий доход.

Ходят слухи, что файлы cookie - программное обеспечение, которое отслеживает перемещения по сети, - также используются для корректировки ценников. Хотя ряд крупнейших туристических поисковых систем и сайтов бронирования отрицает эту практику, пользователи часто сообщают, что билеты на самолет и поезд дорожают при повторном посещении ранее посещенной страницы для бронирования на более позднее время.

Чтобы обойти все перечисленные уловки авиакомпаний и сайтов бронирования, туристам рекомендуют использовать VPN. Он шифрует информацию, передаваемую устройством веб-сайту, скрывает и защищает ее, а также дает возможность изменить IP-адрес, содержащий данные о текущем местоположении. В настройках VPN можно выбрать страну, в которой якобы "находится" устройство, и получить доступ к нужным страницам, услугам и более дешевым авиабилетам, которые в других обстоятельствах человек бы не увидел.

Само по себе использование VPN не снижает стоимость полетов, поскольку нет универсальной страны, где все билеты стоили бы дешево. Придется экспериментировать и пробовать разные варианты. К примеру, при перелетах авиакомпаниями конкретных стран, такими как Turkish Airlines, Singapore Airlines, American Airlines, Air Canada, Qatar Airways и другими, может быть выгодно "разместиться" в этой стране. Аналогичным образом, если человек летит из аэропорта за границей, местные тарифы могут отличаться.

Чтобы найти дешевые авиабилеты с помощью VPN, нужно:

скачать, установить и запустить понравившийся VPN-сервис на своем устройстве; выбрать страну, под которую будет маскироваться трафик; очистить файлы cookie в веб-браузере, чтобы удалить данные о посещенных ранее сайтах; открыть выбранный сайт авиакомпании или бронирования билетов; найти подходящие билеты, сравнить цены и сделать выгодную покупку.

Если с первого раза не удалось найти дешевые билеты, можно попробовать выбрать другую страну и повторить следующие по списку действия, включая удаление cookies. Чтобы отслеживать, насколько меняются цены в зависимости от изменения настроек VPN, рекомендуется сохранять скриншоты или делать заметки.