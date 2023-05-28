Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона

Спасатели в штате Калифорния, США, пришли на помощь десяти пропавшим туристам на тропе "Последний шанс" в каньоне Санта-Пола благодаря малоизвестной функции смартфона iPhone. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сигнал о пропаже группы туристов поступил в спасательную службу около 20:00. Туристы воспользовалась функцией Emergency SOS на iPhone, которая позволяет связаться со спасателями даже при отсутствии мобильной связи. Благодаря этому им удалось отправить текстовое сообщение с информацией о своем местонахождении и просьбой спасти их.

Команда из 13 спасателей прибыла к началу туристической тропы. Поисковая операция осложнялась непростыми погодными условиями: низкой видимостью и размытыми после сильного дождя тропами. Они прошли около 6,4 километра вглубь каньона, где нашли заблудившихся походников.

Спасатели предоставили пострадавшим еду, питьевую воду и оборудование для освещения. К утру им удалось вывести туристов к началу тропы. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Протяженность тропы в каньоне Санта-Пола - около десяти километров, с подъемом более чем на 1,1 тысячи метров. Тропа считается сложной и требует определенной подготовки.