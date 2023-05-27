Женщина уволилась с работы и начала бесплатно путешествовать по всему миру

Жительница Нью-Йорка, США уволилась с нервной офисной работы и начала бесплатно путешествовать по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

34-летняя Кристина Корниель бросила скучную работу в сфере управления человеческими ресурсами после того, как ей пришлось работать по 100 часов в неделю. "Я начала задумываться о том, как я хочу проводить свой день. Я хотела больше солнечного света, больше физических упражнений, больше времени с семьей, больше природы, больше обучения, больше азарта, больше личного развития, больше свободы", - рассказала американка.

В 2017 году женщина поехала в одиночное путешествие в Таиланд. Во время этой поездки она быстро нашла единомышленников. Благодаря новым знакомствам Корниель стала онлайн-учителем и начала работать в удаленном режиме, а затем переквалифицировалась в полноценного создателя контента.

Затем женщина открыла для себя работу, которая позволяла ей экономить на всех обычных расходах на путешествия. Она стала заниматься присмотром за домашними животными. С тех пор как Корниель взяла на себя эту дополнительную роль, она жила бесплатно в десяти домах в Калифорнии, Монтре, Лондоне и Техасе. За месяц проживания в Швейцарии она сумела сэкономить крупную сумму, купаясь в джакузи, питаясь сырным фондю и управляя роскошным автомобилем.

Сейчас американка путешествует вместе с мужем Мартином. Пара уже успела объехать большую часть Европы и не намерена останавливаться.