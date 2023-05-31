В Азербайджане изменилась цена билетов в заповедники и музеи для иностранцев

С 1 июня будут внесены изменения в стоимость билетов для иностранных граждан в некоторые заповедники и музеи, находящиеся в ведении Государственного агентства по туризму .

Об этом сообщили в среду Day.Az в Центре управления заповедниками Азербайджана.

Сообщается, что с завтрашнего дня для иностранных граждан стоимость входа в Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях", Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар даг", историко-архитектурный заповедник "Киш" и мавзолей "Дири баба" составит 9 манатов. Комбинированный билет в Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янар даг" и Государственный историко-архитектурный заповедник "Храм Атешгях" будет стоить 15 манатов. При этом стоимость услуг гида на иностранных языках в этих заповедниках определена в размере 10 манатов.

Отметим, что цена билета для граждан Азербайджана остается неизменной - 2 маната. Вход в заповедник для местных студентов составляет 1 манат, вход для школьников является бесплатным. Также бесплатно посещать заповедники могут лица с ограниченными возможностями здоровья, ветераны войны, являющиеся гражданами Азербайджана, иностранные туристы в возрасте до 12 лет.