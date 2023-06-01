На знаменитом азиатском пляже начались нападения крыс на туристов

Знакомство с уличной тайской едой близ знаменитого пляжа Таиланда может обернуться неприятностями - вплоть до нескольких дней в больнице и болезненных прививок. В TikTok местные жители и туристы оставляют пугающие комментарии о том, что на пляже Банг Саен в провинции Чонбури начались нападения крыс на туристов. Опасность нешуточная - многим действительно пришлось побывать после этого в больницах, а туристам, у которых не оказалось страховки, пришлось оплачивать привики из собственного кармана, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

Вирусное видео запустили местные жители - один из них опубликовал в соцсети видеоролик своей сестры с укушенной раной. "Бедная сестра. Ее укусила крыса, когда она ела на пляже Банг Саен", - заявил пользователь. Пострадавшая в момент нападения находилась в южной части пляжа Банг Саен, который также известен как пляж Ваннафа. Он в немалой степени популярен благодаря оживленным ресторанам уличной еды, тележкам с едой и барам. Часто местные готовы поесть заказанной еды, сидя на пляже - или прямо на тротуаре.

Увы, изыски тайских гастрономов привлекают не только людей. Судя по тому, как мгновенно "завирусилось" видео, и комментариям под ним, крысы для этого района стали серьезной проблемой. "Там много крыс, и все они не боятся людей. Остерегайтесь берегите свою еду", "Они спёрли мою еду и удрали!" - пишут возмущённые пользователи.

Но другие комментарии более тревожны: "Я пролежал в больнице два дня после укуса крысы", - пишет один из пострадавших. И сам автор ролика в следующем сюжете добавил, что его пострадавшую сестру также доставили в больницу, в том числе ей сделали несколько прививок, чтобы предотвратить болезни, которые могут исходить от крыс.

Скандалы с крысами в оживлённых "гастрономических" точках случались и в других местах, даже в Бангоке. Так что туристам надо быть очень внимательными в подобных местах, чтобы не столкнуться с опасной тварью. Если же всё же крыса укусила, рекомендуется сразу обратиться за медпомощью - крысы могут быть переносчиками крайне опасных заболеваний. Правда придётся пережить как минимум уколы от бешенства и столбняка.