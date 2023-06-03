Туристов призвали избегать использования общественной зарядки для смартфонов

Мошенники идут в ногу со временем и постоянно придумывают новые схемы обмана, в первую очередь - наивных туристов. Эксперты по путешествиям призвали отправляющихся на отдых избегать использования общественных зарядок для смартфонов, чтобы избежать неприятных последствий, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Express.

Арран Райс, основатель EarthCurious, поделился несколькими наиболее распространенными в этом сезоне схемами мошенничества. Первая из них - так называемый "джус-джекинг". Злоумышленники взламывают общественные точки зарядки смартфонов, заражая их вредоносными программами. Эти программы устанавливаются на телефоны всех, кто подключился к USB проводу. Они могут заблокировать устройство или отправить данные и пароли прямо в руки преступников.

"Убедитесь, что поставили телефон на зарядку на ночь или перед выходом на улицу, чтобы вам не приходилось пользоваться общественными зарядными станциями", - порекомендовал Арран. Туристам следует брать с собой пауэрбанки - портативные устройства для подзарядки гаджетов в путешествии.

Вторая популярная схема обмана связана с услугами таксистов. Они могут утверждать, что счетчик в машине сломан, а затем требовать завышенную плату за проезд. "Чтобы не стать жертвой этой аферы, во-первых, нужно знать, сколько должна стоить поездка. Я всегда спрашиваю об этом персонал хостела или отеля, чтобы иметь систему ориентиров. Во-вторых, можно использовать приложения для вызова такси, такие как Uber или Bolt, где сразу видна стоимость поездки", - рассказал эксперт.

Другой способ передвижения в путешествии - аренда автомобиля. "Прежде чем взять машину напрокат, обойдите ее вокруг, отметьте любые дефекты и сделайте фотографии в качестве доказательства", - посоветовал Арран. Туристы также должны отметить, сколько бензина в машине, и попытаться восполнить его, прежде чем вернуться в прокатную компанию, поскольку с них могут потребовать дополнительную плату, если топлива мало.