В Турции для туристов откроют два гастрономических аттракциона

Два гастрономических аттракциона для экстремалов планируют открыть в Турции. Не каждый способен с аппетитом пообедать на высоте 55 метров над землёй в помещении с прозрачными стенами. Именно такой аттракцион предложат туристам в Каппадокии и Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Концепция аттракциона SkyDinner, о котором рассказывает турецкая пресса, создана изобретателем и бельгийским предпринимателем, главой "Дорак Туризм". На данный момент она используется в 67 странах - и теперь пришла в Турцию.

Как пояснил Сердар Кёрюкчу, владелец Dorak Turizm в Турции, аттракцион будет выглядеть следующим образом: "Мы привозим концепцию Skydinner, которую я видел в Дубае, в Турцию. Представьте себе застекленный стол, который с помощью крана поднимается на 55 метров. За ним туристы едят, наслаждаясь видом на город. Утро начинается с завтрака, возможен обед, пятичасовой чай и ужин", - рассказал турецкий предприниматель. Он также добавил, что все разрешения получены и описал предполагаемый маршрут аттракциона.

"Сначала мы привезем его в Каппадокию. Это будет самый востребованный аттракцион после воздушных шаров. Потом мы перевезём его в Стамбул. Там мы также получили разрешение его установить в Харбие, рядом с канатной дорогой. Также в наших планах привезти Skydinner в Анталию", - заявил предприниматель.

Цена посещения такого ужина составит 200 долларов, включая еду. По словам организаторов, это не так дорого - в Дубае эта услуга стоит 500 долларов.