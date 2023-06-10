Туристов в Тайланде строго предупредили

Сезон дождей в Таиланде продолжает преподносить неприятные сюрпризы: под ударом "потенциальных опасностей во время ливня" находятся уже 43 провинции, в их числе - и курортные.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, туристов призывают избегать опасностей и быть осторожными на суше и на море.

Как сообщает Метеорологический департамент Таиланда, в связи с непрерывными дождями выпущены предупреждения в 43 провинциях Таиланда или на 70% региона. Местных жителей и туристов призывают быть осторожными из-за потенциальных опасностей во время ливня, включая оползни и внезапные наводнения.

Как сообщают метеорологи, Таиланд попал в зону "муссонной впадины", непрерывным дождям способствует впадина низкого давления, покрывающая побережье Китая и южную часть Андаманского моря, в сочетании с юго-западным муссоном. Всё это привело к последовательным сильным дождям по всей стране.

В некоторых районах, особенно вблизи водных путей и в горах, рекомендуется быть начеку из-за опасности сильных дождей и накопленных осадков, которые могут привести к внезапным наводнениям и стокам. На море туристов также призывают осторожными: ожидаются волны высотой 2-3 метра в верхней части Андаманского моря, волны высотой более 3 метров во время штормов и волны высотой 1-2 метра в нижней части Андаманского моря. и верховья Сиамского залива. Так что на пляж рекомендуется выходить осторожно, следить за предупреждающими знаками, а небольшие экскурсионные корабли призывают остаться в гавани - или, по крайней мере, принимать меры предосторожности и избегать районов с штормовой активностью.

Проливные дожди продлятся как минимум ближайшие сутки - и это коснётся 70% страны. Грозы ожидаются, например, в Бангкоке, причем их будет сопровождать ветер от 10 до 40 км/ч. Но несмотря на ливни, в Бангкоке также и жарко - 32-36°C.