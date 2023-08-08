Туристы начали отказываться от самых популярных курортов

Прошедший июль оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Средиземноморье, и для туризма это может обернуться драматическими последствиями. Тем более, что август также обещает побить аналогичный рекорд. В итоге европейские туристы стали массово переориентироваться с курортов Средиземноморья на отдых в Северной Европе. А ужасы сгоревшего Родоса эту тенденцию лишь подстегнули. И даже хитрые страховки от жары, которые придумали страховые компании, не помогают восстановить спрос. В целом эксперты по климату опасаются, что мы все становимся живыми свидетелями угасания целой эпохи: привычному туризму в Европе постепенно приходит конец..., передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Как заявили Всемирная метеорологическая организация и Служба изменения климата Copernicus ЕС, июль был самым жарким месяцем в истории. "Ученые говорят, что по мере того, как планета нагревается, в предстоящий период ожидаются такие изменения, как наводнения, продолжительные лесные пожары и экстремальные погодные явления, угрожающие жизни людей", - цитирует их заявления европейская пресса. Разумеется, всё это не может не сказаться негативно сказываются на туризме в популярнейшем Средиземноморском бассейне.

Если несколько лет назад негативный эффект от мощных пожаров переживала Турция, теперь главным "героем" стала Греция, точнее остров Родос, который "пытается залечить свои раны" после 11 дней разрушительных июльских пожаров. "Пожары, совпадающие с серединой туристического сезона, негативно сказываются на туристическом секторе, на котором базируется большая часть экономики Родоса и около 20% всей экономики Греции", - уверяют эксперты. Они даже приводят интересные цифры: по данным международной исследовательской компании Forward Keys, количество отмен рейсов на Родос в последнюю неделю июля превысило все бронирования, сделанные на острове за аналогичный период 2019 года. Туроператоры, правда, заявляют, что постепенно пытаются восстановить бронирования, а немецкий TUI даже заявил: "Если туристы не поедут на Родос после лесных пожаров, мы причиним больше вреда жителям Родоса".

Однако катастрофа остаётся катастрофой - в общей сложности в Средиземноморье в пепел обратились 350 кв. километров территории. Пожары бушевали в Греции, Италии, Алжире и Тунисе, было уничтожено в общей сложности 350 квадратных километров.

Тем временем, после ураганных ветров и ливней, также "прогулявшихся" по части европейских стран, в Средиземноморье снова ожидают сильную жару. И отели на курортах ей совсем не рады. Так, владельцы отелей в Бенидорме, курортном городке на юго-востоке Испании, популярном у англичан и скандинавов, поделились своими опасениями. Как заявил Антонио Майор, президент Ассоциации отелей и туризма региона Валенсия: "Если такая ситуация будет повторяться каждое лето, это окажет значительное влияние на нашу экономику. Наша деятельность сосредоточена на трех летних месяцах". Также эксперты констатируют взрывной рост спроса на более безопасных и менее жарких направлениях Северной Европы - об этом в частности заявил Тим Хентшель, генеральный директор туристической платформы HotelPlanner.

Ещё один способ спасти туризм предложили страховщики - американская компания Sensible Weather разработала страховку для компенсации людям, чей отпуск пострадал из-за сильной жары. Как заявил основатель компании Ник Кавано, страховщик планирует добавить опцию "защита от температуры" следующим летом: "Проще говоря, если вы не можете выйти на улицу в течение трех часов при температуре 42 градуса в полдень, мы можем вернуть вам немного денег", - пояснил он принцип страховки. Однако велик шанс что эти "немного денег" не спасут традиционный туризм от напуганных туристов.