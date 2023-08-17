https://news.day.az/tourism/1590290.html AZAL начал продажу билетов в Кишинев
AZAL начал продажу билетов в Кишинев
Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) начал продажу билетов в столицу Молдовы - Кишинев.
Как сообщили в четверг Day.Az в AZAL, рейсы в этом направлении будут выполняться с 15 сентября два раза в неделю - по понедельникам и пятницам.
Билеты на рейсы в Кишинев можно приобрести на сайте www.azal.az, в мобильном приложении и в аккредитованных агентствах авиакомпании.
Отметим, что Кишинев известен своей богатой историей, культурным наследием и красивой архитектурой.
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