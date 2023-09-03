https://news.day.az/tourism/1594622.html Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку
Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку
Капитан самолета тайваньской авиакомпании "EVA Air", выполнявшего рейс Тайбэй-Милан, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Причиной этого стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета (сердечный приступ).
В 05:15 по местному времени самолет Boeing 787-9 приземлился в бакинском аэропорту.
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