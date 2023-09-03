Самолет тайваньской авиакомпании «EVA Air» совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан самолета тайваньской авиакомпании "EVA Air", выполнявшего рейс Тайбэй-Милан, направил запрос на экстренную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной этого стало внезапное ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета (сердечный приступ).

В 05:15 по местному времени самолет Boeing 787-9 приземлился в бакинском аэропорту.