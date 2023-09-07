Туристам рассказали о распространенной ошибке в отелях

Эксперты признали вывешивание на отельный номер таблички "Уберите мой номер" и её обратную сторону "Не беспокоить" плохой идеей из-за возможной угрозы безопасности. Как оказалось, эта табличка может привлечь внимание не только горничных, но и воров, передает Day.Az со ссылкой на Турпром.

Вот как это объяснил менеджер из ADT Security на страницах британской газеты Express: "Хотя вы можете полагать, что вывешивание подобной таблички на двери вашего номера удобно, - это, на самом деле, дурная идея, которая может привлечь внимание не только персонала отеля, но и потенциальных злоумышленников". Табличка действует как красный флаг для воров, указывая на то, что комната пуста и доступна для проникновения.

Как сообщить о необходимости уборки в номере и не оказаться обворованным?

Специалисты посоветовали не использовать табличку, а уведомлять персонал гостиницы о необходимости уборки или оставаться внутри номера во время наведения порядка и смены белья для обеспечения дополнительной безопасности. Кроме того, стоит быть внимательным к своей отельной карте, так как она содержит информацию о номере и фамилии гостя, что тоже может быть использовано злоумышленниками для доступа к номеру. Следует также каждый раз проверять дверь при входе в номер на предмет, как легко она открывается, при любом подозрении запросить перевод в другой номер. Эти меры помогут гостям избежать неприятных инцидентов в гостиницах, уверен менеджер из ADT Security.