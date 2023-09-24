Названы лучшие страны для женщин, путешествующих в одиночку

Лучшие страны для женщин, путешествующих в одиночку, назвали эксперты компании Moneytransfers. Они отметили, что женщины чаще путешествуют в одиночку, чем мужчины - и в своём исследовании они учли именно те аспекты, которые волнуют женщин, и именно путешествующих в одиночку, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Согласно их заявлениям, в расчёт принимались не только такие показатели как средняя стоимость билета на транспорт в одну сторону и средняя цена отеля, но и индекс преступности и ценка индекса безопасности, также были учтены результаты индекса гендерного равенства (GEI)

В итоге топ-10 оказался следующим.

Хорватия, Европа: страна п мнению исследователей не только "наполнена историческими городами и природной красотой", но также обладает большим количеством отелей на любой вкус. Также в стране низкий уровень преступности, что делает ее невероятно безопасным местом для путешествий.

Новая Зеландия, Океания - добраться в страну непросто, но она известна природными красотами, а также развлечениями и дружелюбными местными жителями, кроме того у нее самый удачный рейтинг гендерного равенства, что делает ее отличным местом для посещения женщин.

Португалия, Европа - сильными её сторонами назвали солнце, море, серфинг и низкий уровень преступности.

Швеция, Европа - она также имеет хороший рейтинг Индекса гендерного равенства (27,91), уступая лишь Новой Зеландии.

Япония, Азия - несмотря на весьма специфическое отношение к женщинам в местной культуры, страна отличается потрясающими достопримечательностями, а уровень преступности здесь самый низкий в мире.

Нидерланды, Европа - также одно из популярных мест среди женщин, путешествующих в одиночку? Их привлекают культурные мероприятия и низкий показатель преступности .

Норвегия, Европа - фьорды, северное сияние и один из самых высоких показателей безопасности делают страну популярной у туристов.

Испания, Европа - здесь "каждый найдет что-то для себя, будь то отдых на пляже в Сан-Себастьяне или знакомство с космополитичным городом Барселона". Индекс гендерного равенства здесь также относительно удовлетворительный.

Австралия - в том числе страна оказалась в списке за то, что по индексу гендерного равенства она занимает 5-е место среди всех других стран.

Финляндия, Европа - здесь также высоки показатели безопасности и гендерного равенства - заявляют исследователи.

Что интересно, многие популярные у туристов и туристок страны оказались наоборот, внизу списка. Например, в список угодила Доминикана - всего лишь за малое число развлечений и мест размещения, акцента на безопасности не сделано. В списке худших и Малайзия - за самый высокий уровень преступности и низкий - гендерного равенства. За безопасности досталось также Мексике и Индонезии, впрочем о последней исследователи оговорились специально - что речь идёт о стране за пределами острова Бали.