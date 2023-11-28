Все больше туристов из Центральной Азии выбирают Азербайджан

В январе-октябре 2023 года Азербайджан посетили 108 516 туристов из стран Центральной Азии, что на 85 процентов превышает показатель аналогичного периода 2022 года (58 707 человек), сообщает Day.Az.

Согласно данным Госагентства Азербайджана по туризму, число туристов из Казахстана составило 47 867 человека (рост за год на 88 процентов), Узбекистана - 31 416 (рост за год на 52 процента), Туркменистана - 20 915 (рост за год на 166 процентов), Кыргызстана - 4 454 (рост за год на 76 процентов), Таджикистана - 3 864 (рост за год на 79 процентов).

Отметим, что в отчетный период Азербайджан в целом посетили 1 724 218 туристов (рост на 30 процентов).

Напомним, что в 2022 году Азербайджан в целом посетили 1 602 600 иностранных граждан, что более чем в два раза превышает показатель 2021 года (790 062 человек), а из стран Центральной Азии - 73 823 человека, что в 4,75 раза превышает показатель 2021 года (15 516 человек).

Стоит отметить, что в целом за 2017-2022 годы из стран Центральной Азии Азербайджан посетило 411 141 человек (из Казахстана 167 052, Туркменистана - 119 201, Узбекистана - 96 278, Кыргызстана 15 467, Таджикистана - 13 143).

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