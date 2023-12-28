Названы основные тенденции, определяющие туризм в 2024 году

Основные тенденции, определяющие туризм в 2024 году, назвали в глобальном исследовании Euromonitor. Основной тренд европейские эксперты нашли обнадёживающим - они прогнозируют рост мирового туризма и то, что глобальные расходы на туризм достигнут 2 триллионов долларов США. Правда, при этом добавляют, что на туризм будет влиять "сложное взаимодействие факторов", "включая растущий спрос со стороны развивающихся рынков, слабый экономический рост, геополитическую нестабильность и эскалацию проблем устойчивого развития", передает Day.Az.

Что касается основных тенденций, то эксперты выделяют следующие:

Продолжающийся рост - темпы роста в туризме "по-прежнему опережают мировую экономику, причем последняя демонстрирует вялый рост на уровне 2,7%", оценили евроэксперты. То есть туризм продолжает расти, "несмотря на продолжающийся кризис стоимости жизни". Хотя по прогнозам в 2024 году рост замедлится до 16%, поскольку постковидная эйфория проходил, а растущие цены "постепенно съедают потребительский аппетит к поездкам". Так, в опросе Euromonitor's Voice of the Industry Travel Survey руководители туристического бизнеса назвали инфляцию (56%) и перебои в поездках (53%), а также стремление потребителей к оптимальному соотношению цены и качества (46%) как самые большие тенденции, влияющие на сектор.

Туристов продолжат "ссаживать" с самолётов. Европейский "экологический" тренд по-прежнему "в моде" и специалисты Euromonitor не могли не упомянуть в своём отчёте заявление, что "железнодорожный транспорт ведет к переходу к экологически безопасным путешествиям, но предстоит пройти еще долгий путь". Они полагают, что в 2024 году самой быстрорастущей категорией путешествий в мире станет железнодорожный транспорт, доля которого в 2023-2024 годах составит 35,6%. По данным опроса Euromonitor's Voice of the Consumer: Travel Survey, треть (33%) эко-искателей приключений в 2023 году предпочитают альтернативы воздушным путешествиям, например железнодорожный транспорт. Тем не менее, развитие в этой области по-прежнему будет "добровольно-принудительным".

Рост шоппинга и культурного туризма. По прогнозам экспертов, магазины беспошлинной торговли, а также музеи и культурные объекты станут второй и третьей по величине категориями роста, после ж/д перевозок, с 24,9% и 17,9% соответственно. При этом в "дьюти-фри" "затариваться" будут "искатели роскоши" из наиболее часто летающих пассажиров. В целом представители "роскошного" туризма в основном предпочитают страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, а эко-искатели приключений - Азиатско-Тихоокеанский регионе и Европу. А вот "культурные" туристы наиболее распространены в Европе. На их рост стоит рассчитывать Франции и Италии, причем часто за счёт туристов, ищущих места для отдыха поближе к дому.

Персонализация и нишевый туризм. "Нишевые сегменты туризма, такие как оздоровительный туризм, роскошь, экотуризм, спорт и приключения, станут основными областями роста в предстоящем году, поскольку потребители все больше отдают приоритет персонализированному опыту, соответствующему их образу жизни и ценностям", - уверяют в Euromonitor. Так, продажи пакетов спортивного туризма, продаваемых через туристических посредников, по прогнозам, вырастут на 15% в 2023-2024 годах благодаря таким мегасобытиям, как Олимпийские игры в Париже и ЕВРО-2024 в Германии. Для "персонализации" туризма также предполагают использовать цифровые технологии и искусственный интеллект, который будут активно использовать в планировании путешествий.

Молодеющие путешественники. После пандемии портрет типичного туриста помолодел - уверяют эксперты. Наибольшую долю туристов составляют миллениалы в возрасте 30-44 лет.

Цифровизация туризма: например, ожидается, что 67% потребителей будут бронировать онлайн в 2024 году.

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