ДТП с автобусом в Италии

Более 30 человек получили травмы в ДТП с участием туристического автобуса, которое произошло в итальянской провинции Венеция в новогоднюю ночь. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник, 1 января, газета Corriere della Sera.

По данным издания, в автобусе находились туристы из Боснии, которые возвращались с пиротехнического шоу на одном из островов Венецианской лагуны. Автобус скатился в придорожный кювет, опрокинувшись на бок.

Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из транспортного средства людей и оказали им первую помощь. Люди получили легкие травмы, и уже утром все туристы были пересажены на новый автобус.