https://news.day.az/tourism/1626580.html ДТП с автобусом в Италии - более 30 туристов пострадали
ДТП с автобусом в Италии - более 30 туристов пострадали
Более 30 человек получили травмы в ДТП с участием туристического автобуса, которое произошло в итальянской провинции Венеция в новогоднюю ночь. Как передает Day.Az, об этом сообщила в понедельник, 1 января, газета Corriere della Sera.
По данным издания, в автобусе находились туристы из Боснии, которые возвращались с пиротехнического шоу на одном из островов Венецианской лагуны. Автобус скатился в придорожный кювет, опрокинувшись на бок.
Прибывшие на место аварии спасатели извлекли из транспортного средства людей и оказали им первую помощь. Люди получили легкие травмы, и уже утром все туристы были пересажены на новый автобус.
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