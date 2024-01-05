Туристы рискуют попасть "под раздачу" разборок банд, вооруженных огнестрельным оружием: уличная перестрелка потрясла Пхукет. Главный туристический остров Таиланда перестаёт быть безопасным даже для полиции - как пишет тайская пресса, перестрелка произошла возле резиденции начальника морской полиции Пхукета на Пхукет-роуд недалеко от Сапхан Хил, причем шальная пуля даже пробила стекло в резиденции, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Правда, происходило всё в три часа ночи, в резиденции не было людей, да и туристов на улице было немного. Хотя пострадавшие все же были: подросток получил травму головы и случайный прохожий был ранен в плечо.

Как пояснили в СМИ, причиной стрельбы стала "разборка" двух мотобанд, съехавшихся "выяснять отношения" возле канала Бангъяй в Сапхан-Хине. Местные ждали у канала, к ним "на стрелку" прибыла другая группа с острова Сирай. После "косых взглядов", как поясняют в прессе, кто-то из членов банды не выдержал и открыл стрельбу. При этом сами участники разборки начали погоню на мотоциклах. В результате пострадал случайный прохожий, а также и резиденция начальника полиции, которой выстрел попал в окно.

В СМИ уверяют, что полиция задержала двух членов банды с острова Сирай после того, как выследила их по изображениям с камер видеонаблюдения - у них изъяты самодельное оружие, а также гильзу для дробовика. Задержанные уверяют, что по ним начали стрелять первыми, они же сами "открывали ответный огонь", причем только один раз.

При этом стоит отметить специально для туристов: "разборка" происходила далеко не в том районе, где "чужие не ходят". Сапхан Хил - место, расположенное на побережье, выложенное в том числе и на многих туристических агрегаторах как популярное у туристов.

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