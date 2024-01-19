Шведское издание посвятило статью Габале

Агентство CawaMedia, головной офис которого расположен в Стокгольме, посвятило статью жемчужине Азербайджана - Габале.

Как сообщает Day.Az, CawaMedia сотрудничает с агентствами, СМИ и известными фотожурналистами по всему миру.

В статье рассказывается о древней истории Габалы и описывается неповторимая природа и красота каштановых садов, в которых возраст отдельных деревьев превышает 500 лет. Некоторые из этих деревьев включены в список памятников природы, охраняемых государством. В статье упоминаются гора Базардюзю, являющаяся высочайшей вершиной Азербайджана, а также мечети Джума и Гаджи Гариба, албанские церкви в селах Эмили и Ник и святыня Шихбаба.

Автор статьи поведал также об археологической находке останков древнего человеческого поселения на горе Яловлу возле села Нидж.

Найденные здесь образцы археологической культуры типичны для северных регионов Азербайджана и известны в науке как "культура холма Яловлу". Здесь было найдено оружие из железа и бронзы, золотые предметы, жернова и другие образцы. Широко развиты деревообработка в селе ВанДам, керамика в селе Гамарван и ковроткачество сел Лаза и Бум.

Автор рассказал также об удинах, компактно проживающих в селе Нидж. Эта народность, считающаяся потомками древних албанцев, сумела до сих пор сохранить традиции, язык, материальную и духовную культуру своих предков.

Созданный в селе Бум фольклорный ансамбль "Зоп-Зопа" успешно выступает на различных фестивалях, проводимых в зарубежных странах.

Здесь туристы смогут найти все необходимое для полноценного отдыха. Уникальный туристический маршрут "Александр Дюма на Кавказе", расположенный на территории Габалинского района, является ровесником путешествия французского писателя на Кавказ в 1858 году.

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