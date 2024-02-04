На популярных европейских курортах захотели запретить въезд туристам
Жители нескольких популярных Канарских островов захотели запретить въезд туристам, которые "разрушают курорты". Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Star.
Уточняется, что речь идет о Лансароте, Тенерифе, Фуэртевентуре, Ла-Пальме, Лобосе, Гран-Канария и других островах. По словам местных властей, эти европейские курорты ежегодно посещают миллионы туристов из Великобритании, Ирландии, Германии, Скандинавии и прочих стран. Из-за неконтролируемого притока путешественников испанские острова якобы оказались "на грани краха".
Жители указанных курортов жалуются, что массовый туризм разрушает их родину. Они объяснили, что стоимость жилья повышается, а улицы заполняются мусором. В связи с этим в сети стали появляться призывы держаться подальше от Канарских островов. "Хватит! На Канарских островах будет меньше туризма. Мораторий на туризм!" - указано в подобных сообщениях.
Это не первая попытка местных жителей избавиться от туристов. Разговоры о запрете путешествий на европейские курорты велись уже в конце 2023 года. Тогда недовольство высказали граждане Тенерифе. В основном жители испанского острова жалуются на британцев и просят их не приезжать.
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