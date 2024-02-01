В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

Сотрудники служб безопасности большинства крупных аэропортов Германии начали забастовку, которая уже привела к отмене сотен рейсов по всей стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в четверг Associated Press.

В профсоюзе ver.di объявили о готовящейся забастовке во вторник. Там призвали принять в ней участие работников 11 аэропортов, в том числе во Франкфурте, Берлине, Дюссельдорфе и Гамбурге. Все вылеты в Берлине, Гамбурге и Штутгарте отменили еще до начала забастовок.

Компания-оператор аэропортов ADV подсчитала, что из-за действий сотрудников служб безопасности около 1,1 тыс. полетов будут отменены или перенесены.

Ver.di требует повышения зарплаты для всех сотрудников и введения бонусов за сверхурочную работу с первого дополнительного часа.

При этом сотрудники служб безопасности аэропортов в Баварии, в том числе второго по загруженности в стране аэропорта в Мюнхене, в забастовках не участвуют.

Вместе с тем ver.di призвал своих членов, работающих в сфере общественного транспорта, выйти на забастовку в пятницу.

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