Турист на Гавайях случайно упал со скалы на машине, попал в океан и чудом выжил

На Гавайях канадский турист ехал по проселочной дороге и случайно упал со скалы на машине, угодив в океан. Ему чудом удалось выжить благодаря помощи рыбаков, сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что 27-летний путешественник ехал на арендованном автомобиле рядом со скалой Саут-Пойнт. Мужчина рухнул с нее около трех часов ночи и застрял на камнях. Выбравшись из машины, канадец упал в океан на глазах местных рыбаков. Они вызвали спасателей и помогли пострадавшему доплыть до безопасного места, советуя ему направление с берега.

"Он, вероятно, понятия не имел, что под ним вода, когда открывал дверь. Заметивший это ребенок сказал, что мужчина сразу упал в воду", - рассказал один из рыбаков.

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