Эта авиакомпания изменила маршруты полетов в Европу

Авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines изменила маршруты полетов в Европу в целях безопасности из-за эскалации в отношениях между Израилем и Ираном. Об этом говорится в пресс-релизе авиаперевозчика, размещенном на его официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

После этих изменений время полета в Европу увеличится, что потребует для авиалайнеров заправки большим количеством топлива. Кроме того, будет изменено расписание рейсов SriLankan Airlines в Лондон, они переносятся на один час вперед. Что касается рейсов из Лондона, а также из других европейских городов, то их расписание остается неизменным.

В ланкийских авиалиниях выразили сожаление в связи с неудобствами, которые могут принести изменения в маршрутах, но подчеркнули, что это делается для безопасности полетов.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на "многочисленные преступления", в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске в начале апреля. В Тегеране подчеркнули, что атаковали исключительно военные объекты, с которых осуществлялся удар по консульству. В перехвате иранских ракет и беспилотников Израилю помогали Великобритания, США и Франция.

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