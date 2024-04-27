Аэропорт Внуково частично эвакуировали

Один из этажей административного здания аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.

"Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эвакуация проведена на седьмом этаже административного здания. "Ведется проверка из-за угрозы взрыва. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ", - сказали ТАСС.

На работе аэропорта ситуация не отразилась, уточнили в правоохранительных органах.

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