https://news.day.az/tourism/1655688.html Аэропорт Внуково частично эвакуировали
Аэропорт Внуково частично эвакуировали
Один из этажей административного здания аэропорта Внуково эвакуирован из-за угрозы взрыва. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, передает Day.Az.
"Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, эвакуация проведена на седьмом этаже административного здания. "Ведется проверка из-за угрозы взрыва. Помещения проверяют на наличие взрывчатых веществ", - сказали ТАСС.
На работе аэропорта ситуация не отразилась, уточнили в правоохранительных органах.
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