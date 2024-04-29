Air Astana увеличила частоту рейсов в Баку

Крупнейшая авиакомпания Казахстана Air Astana увеличила количество рейсов из Алматы в Баку (Азербайджан).

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, количество рейсов из Алматы в Баку в летнем расписании международных рейсов на 2024 год увеличен до трех раз в неделю.

Кроме того, авиакомпания также увеличила рейсы из Алматы в Ташкент (Узбекистан) до 14 раз в неделю; в Бишкек (Кыргызстан) до восьми раз в неделю; в Тбилиси (Грузия) до девяти раз в неделю; в Душанбе (Таджикистан) до четырех раз в неделю.

Отметим, что на период зимнего расписания с октября 2023 по март 2024 года группа компаний Air Astana, включающая авиакомпанию FlyArystan, выполняла 7 рейсов в неделю из городов Алматы, Астана и Актау в Азербайджан.

Из них два рейса в неделю по направлению Астана - Баку - Астана и три рейса в неделю по направлению Актау-Баку-Актау выполнялись подразделением FlyArystan. По направлению Алматы-Баку-Алматы выполнялись два рейса в неделю авиакомпанией Air Astana.

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